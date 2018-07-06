Трамп заявил, что у США сильнейшие ВС в мире

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил в четверг о том, что Вооруженные силы США - сильнейшие в мире, и выразил надежду, что Америке никогда не придется воспользоваться ими. С таким заявлением он выступил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана. Трансляцию выступления Трампа, которое длилось 67 минут, вели американские новостные телекомпании.

"Мы собираемся обойти всех. У нас величайшие Вооруженные силы, и, надеюсь, нам никогда не придется воспользоваться ими. Знаете единственный способ, при котором вам никогда не придется воспользоваться ими? Если они настолько хороши, настолько мощные, настолько сильные, что никто не захочет играть [с вами] в игры", - отметил президент, добавив, что Вашингтон добивается именно этого.

При этом он заявил о необходимости "ладить с другими странами", в том числе и с ядерными державами. "Справедливости ради, ладить - это действительно хорошо и мудро", - подчеркнул Трамп.

В январе Пентагон опубликовал обновленную впервые за 10 лет Стратегию национальной обороны (СНО), которая сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. Министр обороны страны Джеймс Мэттис тогда подчеркнул, что, хотя США и дальше будут вести военные кампании против террористов, "соперничество между великими державами, а не терроризм, находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США".