Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что у США сильнейшие ВС в мире

Международная панорама
6 июля, 4:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

При этом глава Белого дома сказал о необходимости "ладить с другими странами", в том числе и с ядерными державами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил в четверг о том, что Вооруженные силы США - сильнейшие в мире, и выразил надежду, что Америке никогда не придется воспользоваться ими. С таким заявлением он выступил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана. Трансляцию выступления Трампа, которое длилось 67 минут, вели американские новостные телекомпании.

Смотрите также

Стратегии национальной обороны США. Досье

"Мы собираемся обойти всех. У нас величайшие Вооруженные силы, и, надеюсь, нам никогда не придется воспользоваться ими. Знаете единственный способ, при котором вам никогда не придется воспользоваться ими? Если они настолько хороши, настолько мощные, настолько сильные, что никто не захочет играть [с вами] в игры", - отметил президент, добавив, что Вашингтон добивается именно этого.

При этом он заявил о необходимости "ладить с другими странами", в том числе и с ядерными державами. "Справедливости ради, ладить - это действительно хорошо и мудро", - подчеркнул Трамп.

В январе Пентагон опубликовал обновленную впервые за 10 лет Стратегию национальной обороны (СНО), которая сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. Министр обороны страны Джеймс Мэттис тогда подчеркнул, что, хотя США и дальше будут вести военные кампании против террористов, "соперничество между великими державами, а не терроризм, находится сейчас в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
2
Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным всю свою жизнь
3
Косачев сообщил, что российско-американские межпарламентские контакты разморожены
4
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости