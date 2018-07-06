МИД Франции: ответ на санкции США против Ирана будет выработан к ноябрю

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Многосторонний ответ на санкции США в отношении Ирана и торгующих с ним предприятий будет выработан к ноябрю. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя реакцию мирового сообщества на экстерриториальные меры США.

"Эта тема находится на повестке дня", - сказал французский министр. "Санкции начнут действовать в августе, - отметил он. - До этого у нас слишком мало времени. Но к ноябрю, когда ожидается вторая волна, мы должны выработать решения".

По его словам, "экстерриториальные меры США, по сути, нацелены против всех предприятий, ведущих операции в долларах". "Поэтому необходимо сформировать ответ совместно с нашими партнерами, - отметил Ле Дриан. - Это европейские страны, в том числе Великобритания и Германия, а также Китай и Россия, которые участвуют в венских соглашениях". По его словам, это должен быть ответ, который "позволит Ирану продолжать торговлю, пока он соблюдает свои обязательства".

Ле Дриан подчеркнул, что политика, которую ведут США, следует "разрушительной логике, когда каждый за себя". "Завтра сами же США от этого пострадают", - предостерег министр.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом. Трамп обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры. 21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Иран не изменит свой политический курс.

Ряд французских предприятий, в том числе автоконцерн Peugeot, уже объявил о планах ухода с иранского рынка из-за американских санкций. Компания Total заявила, что не сможет довести до конца свой большой газовый проект в Иране, если только американские власти не сделают для концерна исключения. Компания Renault, напротив, объявила на прошлой неделе, что намерена продолжать работу в Иране, несмотря на санкции.