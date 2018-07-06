Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Белоруссии

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 38-й сессии в Женеве принял в пятницу по инициативе стран Евросоюза резолюцию по Белоруссии, в которой выражена "неизменная обеспокоенность" положением в области прав человека и свобод в республике. Во время голосования документ поддержали лишь 19 стран (в основном это западные государства, а также Украина), тогда как большинство членов СПЧ либо проголосовали против (6), либо воздержались (21).

Делегации Белоруссии, Китая, Египта, Кубы и Венесуэлы подвергли в своих выступлениях этот документ критике как политизированный.

Россия не участвовала в голосовании, поскольку в этом году не является членом СПЧ. В трехстраничной резолюции, состоящей из 12 пунктов, говорится о "неизменной обеспокоенности положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений".

Отмечаются "продолжающиеся притеснения в отношении правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества", "аресты журналистов и наложение на них штрафов", а также "посягательства на свободу выражения мнения, в том числе с помощью средств массовой информации". Вместе с тем как "позитивный шаг" авторы резолюции расценили "выдачу разрешения на публичное празднование столетней годовщины объявления независимости Республики Беларусь 25 марта 2018 года".

Минску рекомендовано "провести всеобъемлющий пересмотр соответствующего законодательства, политики, стратегий и практики". СПЧ продлил на год мандат спецдокладчика СПЧ по Белоруссии и призвал власти предоставить ему доступ "для посещения страны в официальном качестве".

Представитель Белоруссии, выступая на сессии перед голосованием, расценил проект как политически мотивированный и искажающий реальность. Цель резолюции состоит в оказании давления на суверенное государство, отметил он, подчеркнув, что продолжающийся мониторинг ситуации в стране - это явный пример политической манипуляции.

В свою очередь, представитель Китая призвал СПЧ воздерживаться от практики давления, поляризации и неконструктивного диалога. По его словам, в документе не учитываются предпринимаемые Минском усилия по обеспечению прав и свобод, не соблюдены принципы беспристрастности, неселективного подхода и объективности. Кубинская делегация также подвергла критике проект, подтвердив солидарность с белорусским народом и поддержав защиту им своей свободы и суверенитета. Представитель Венесуэлы сказал, что его страна не приемлет селективную практику в СПЧ, отметив, что подобные резолюции нарушают принцип невмешательства во внутренние дела государств.