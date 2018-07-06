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Россия предложила Индии совместно разрабатывать и строить подлодки

Международная панорама
6 июля, 18:44 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 6, июля. /ТАСС

В настоящее время на вооружении индийских ВМС находятся девять дизель-электрических подводных лодок 877ЭКМ российской постройки

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индии поступило предложение от России по совместному проектированию и строительству подводных лодок.

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Как сообщает в пятницу газета Тhe Economic Times со ссылкой на информированные источники, предложения обсуждались на российско-индийской встрече на высшем уровне в Сочи в мае этого года. Это позволит Нью-Дели сократить стоимость приобретения подводных кораблей нового поколения и может стать альтернативой тендеру на приобретение шести новых дизель-электрических подводных лодок стоимостью в $10 млрд. Индия планировала провести данный тендер с участием ряда иностранных компаний.

"Российская сторона предложила передать всю интеллектуальную собственность для строительства прототипа и дизайна (подлодок). Это будет означать, что нет также никаких ограничений по количеству подводных лодок, которые могут быть построены по данному проекту", - приводит газета слова источника.

Предложение предусматривает создание подводной лодки, соответствующей индийским требованиям, в том числе установку на ее борту ракет BrahMos, а также совместное создание воздухонезависимой энергетической установки, отмечает Тhe Economic Times.

В настоящее время на вооружении индийских ВМС находятся девять дизель-электрических подводных лодок 877ЭКМ российской постройки.

Первая в Индии атомная подлодка собственного производства "Арихант" в феврале 2016 года прошла испытания. Еще одну атомную субмарину "Чакра" Индия получила в лизинг у Российской Федерации.

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