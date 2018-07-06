Италия поможет Сербии в расследовании натовских бомбежек снарядами с обедненным ураном

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Члены итальянской комиссии, расследовавшие смертельные случаи среди итальянских солдат в результате облучения снарядами с обедненным ураном во время бомбардировок НАТО 1999 года, станут консультантами соответствующей комиссии в Сербии и передадут сербским коллегам материалы своего следствия. Об этом заявил в пятницу в парламенте Сербии глава комиссии по расследованию последствий бомбардировок НАТО Дарко Лакетич во время совместной пресс-конференции с председателем итальянской комиссии по расследованию последствий использования обедненного урана в военных операциях Джан-Пьеро Скану.

"Мы договорились о передаче полной документации, cобранной Италией, а также доказательств заболеваний у населения и загрязнения окружающей среды. Члены итальянского парламента станут консультантами Сербии, предоставят свои знания, а также группы юристов. Комиссия итальянского парламента имела возможность и прокурорского следствия. Работа итальянской комиссии принесла результаты в виде приговоров", - цитирует депутата национальное телевидение.

В свою очередь Скану заявил, что формально доказана гибель от обедненного урана 400 человек, от асбеста - 1200 человек, а если собрать данные о влиянии тяжелых металлов и т.п. то число погибших составит от 2 тыс. до 7 тыс. Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал бомбардировки "беспрецедентным преступлением" и пообещал, что Сербия будет серьезно заниматься этим вопросом.

Воздействие обедненного урана

Как заявил ранее сербский ученый Любиша Ракич (является академиком Сербской, Российской, Нью-Йоркской, Евразийской, Европейской и других академий наук), объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы на создание 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года. Самые частые последствия воздействия обедненного урана на человеческий организм - заболевания щитовидной железы, злокачественные образования, синдром войны в Персидском заливе и Балканский синдром, а также различные мутации плода во время беременности.

Более того, по мнению автора книги о вреде обедненного урана "Раны и отсроченные последствия для здоровья" доктора Светланы Жунич, применение боеприпасов с обедненным ураном на Балканах и в Персидском заливе привело к глобальному загрязнению. Из-за воздушного переноса радиоактивных частиц последствия фиксируются не только в местах бомбардировок, но и за тысячи километров от них.

Споры о взаимосвязи бомбардировок и резкого роста злокачественных и доброкачественных образований ведутся давно. В Сербии есть свои сторонники и противники теории связи между этими явлениями. Однако книга Жунич разбивает основной довод противников теории безвредности обедненного урана, которые указывают, что рост раковых заболеваний фиксируется не только на Балканах, но и в Европе и других регионах мира, и, следовательно, не связан с бомбардировками. "Как раз связан, поскольку в результате использования обедненного урана в Персидском заливе и на Балканах радиоактивные частицы распространились по всему земному шару, что и привело к резкому росту заболеваний", - считает доктор Жунич.

Юридические войны

Инициативная группа граждан Сербии, состоящая из ученых, юристов и общественных деятелей, еще в феврале начала подготовку для подачи исков в отношении стран-членов НАТО, применявших обедненный уран во время агрессии в Югославии. Как сообщил адвокат Срджан Алексич, возглавивший группу, иски планируется подать в национальные суды 19 стран - членов НАТО до конца 2018 года.

Алексич привел в пример Следственную комиссию итальянского парламента, которая после длительных исследований сделала вывод, что существует прямая связь между использованием обедненного урана и заболеваниями итальянских военных, которые провели в Косово и Метохии три месяца. В Италии по этой проблеме вынесены уже 43 приговора, из которых 13 окончательных, они предусматривают возмещение ущерба итальянским солдатам, участвовавшим в миссиях от Боснии и Герцеговины, Косово и Метохии и Ирака, до Афганистана, где НАТО применяла обедненный уран.

Первая юридическая победа произошла 3 ноября 2012 года в Риме, когда суд утвердил, что Андреа Антоначи, солдата, служившего в Боснии, убил обедненный уран. Это не единственный случай, так как английский солдат выиграл аналогичный процесс, а судебные процессы о влиянии обедненного урана на солдат, находившихся в Косово и Метохии, продолжаются в Германии и Голландии.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство НАТО назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

Ряд экспертов заявляет о нарастании эпидемии раковых заболеваний в районах Сербии, подвергшихся бомбежкам альянса.