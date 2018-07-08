Пентагон назвал обычным проход двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. В Пентагоне не видят ничего необычного в том, что два ракетных эсминца ВМС США в субботу прошли через Тайваньский пролив. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя Тихоокеанского флота США капитана Чарли Брауна.

"Два корабля ВМС США совершили обычный проход через международные воды Тайваньского пролива 7 июля. Корабли ВМС США осуществляют перемещение между Южно-Китайским морем и Восточно-Китайским морем через Тайваньский пролив, и делали это на протяжении многих лет", - говорится в заявлении. Браун не стал уточнять, какие именно эсминцы участвовали в данном походе. При этом министерство обороны Тайваня, которое первым сообщило о проходе кораблей, назвало их: USS Mustin и USS Benfold.

Ранее в июне агентство Reuters отметило, что Вашингтон рассматривает возможность отправки своего корабля - впервые почти за год - через Тайваньский пролив, что может спровоцировать резкую реакцию Китая в период и без того сильной напряженности между странами на фоне противостояния в торговле. По словам представителей администрации США, такой шаг может послужить ответом на военные учения Пекина в районе спорных островов в Южно-Китайском море, против которых выступают Вашингтон и ряд стран региона. Согласно данным источников агентства, США предметно изучали возможность отправки через пролив авианосца, однако спустили на тормозах такие планы, не желая еще больше обострять отношения с Китаем.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между берегами Тайваньского пролива потеплели. Но в них вновь произошел серьезный откат после возвращения в 2016 году к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь, которая является противницей курса на сближение с КНР и отказывается признавать принцип "одного Китая". Напряженность между сторонами пролива усилилась после того, как в марте в США был принят закон "О поездках на Тайвань", поощряющий взаимные визиты американских и тайваньских чиновников.

В апреле Госдепартамент США одобрил продажу острову "подводных технологий" для укрепления морской обороны. Пекин неоднократно заявлял, что продажа Вашингтоном вооружений Тайваню лишь осложняет обстановку в Тайваньском проливе и способствует росту сепаратистских настроений на острове. Подчеркивая приверженность политике "одного Китая", Вашингтон в то же время утверждает, что действует в соответствии со своим Законом об отношениях с Тайванем, принятым в 1979 году. Им возлагается на Белый дом обязанность не только снабжать Тайбэй оборонительным оружием, но и встать на его защиту, если Китай попытается использовать военную силу, чтобы взять остров под свой контроль.