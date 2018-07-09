В Израиле заявили о готовности жестко ответить на нарушения в буферной зоне на Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Израиль будет жестко реагировать на любые попытки нарушения положений соглашения о разделении сил с Сирией от 1974 года, которое предусматривает поддержание демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. С таким заявлением выступил в понедельник на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, чьи высказывания приводит агентство Reuters.

"С нашей стороны мы будет свято соблюдать соглашение о разделении от 1974 года, и будем настаивать на том, чтобы оно выполнялось до последней буквы", - сказал Либерман. "Любое нарушение будет встречено жестким ответом со стороны Государства Израиль", - добавил глава Минобороны. Соглашение о разделении, о котором говорил Либерман, предусматривает создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах и нахождение там миротворцев ООН.

Как сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он намерен обсудить вопрос о соблюдении соглашения с сирийцами от 1974 года на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным 11 июля в Москве. Израиль требует "от Сирии, а также сирийской армии строго соблюдать соглашение о разделении сил от 1974 года", сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Недалеко от границы с Израилем сирийские войска с июня ведут бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа. Сирийское правительство заявило, что террористы и их пособники препятствуют заключению соглашения о примирении в южных районах страны.