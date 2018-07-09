Трамп перед саммитом НАТО вновь потребовал от членов альянса повысить военные расходы

ТАСС, 9 июля. Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от партнеров по НАТО увеличить военные расходы и выразил недовольство тем, что США несут большую долю затрат на финансирование альянса. Об этом он написал на своей личной странице в сети Twitter в понедельник, за несколько дней до начала саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

"США тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо, - подчеркнул Трамп. - Несмотря на то, что эти страны увеличили свои взносы с того момента, как я стал президентом, они должны делать еще больше. Германия вносит 1% [от своего ВВП], а США 4%. И это при понимании того, что НАТО нужна Европе значительно больше, чем США".

При этом Трамп напрямую связал вопрос о несправедливом, по его мнению, распределении финансового бремени в НАТО с проблемой дефицита в торговле между США и ЕС. "По некоторым данным, Соединенные Штаты оплачивают 90% расходов НАТО, при том что многие страны даже не приблизились к обещанным 2% [ВВП], - отметил президент. - Помимо этого, Европейский союз имеет профицит в размере $151 млрд [в торговле] с США и высокие торговые барьеры для американских товаров".

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии - 1,2%. Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент обещал вновь поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите Североатлантического альянса.