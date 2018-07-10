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Южная Корея объявила о приостановке запланированных на август правительственных учений

Международная панорама
10 июля, 6:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее Пентагон сообщил об отмене совместных военных учений Сеула и Вашингтона

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ТАСС, 10 июля. Республика Корея приняла решение приостановить правительственные учения Ulchi, которые обычно ежегодно проводятся в августе с целью отработки действий на случай возникновения кризисных ситуаций в стране, а также для поддержания готовности на случай начала войны. Об этом во вторник заявил министр внутренних дел страны Ким Пу Кём.

"Правительство решило временно приостановить проведение учений Ulchi позднее в этом году в связи с изменяющейся обстановкой с безопасностью на Корейском полуострове, а также в связи с решением отменить совместные военные маневры Южной Кореи и США", - приводит его слова агентство Yonhap.

Учения Ulchi проводятся с 1969 года. В них принимает участие около полумиллиона сотрудников различных правительственных учреждений и других организаций. Одной из их целей является борьба с терроризмом. В 2008 году они были интегрированы в комплекс маневров Ulchi Freedom Guardian, которые проводятся совместно с США.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. После этого Пентагон сообщил, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.

В последние месяцы на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. С начала этого года лидер КНДР Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
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