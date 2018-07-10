Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсека ОДКБ вызвали на допрос по делу об убийствах в 2008 году в Ереване

Международная панорама
10 июля, 10:12 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 10, июля. /ТАСС

Юрий Хачатуров сообщил, что из-за плотного графика сможет прийти на допрос в конце июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), генерал-полковник Юрий Хачатуров вызван армянскими следователями на допрос в качестве свидетеля в рамках дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС).

"Юрий Хачатуров был вызван на допрос. Он сообщил, что из-за плотного рабочего графика сможет прийти на допрос в конце июля", - отметили в пресс-службе ССС республики.

1 марта 2008 года Юрий Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении.

С 2017 года Хачатуров является генеральным секретарем ОДКБ.

3 июля суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест министра обороны Армении в 2007-2008 годах генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года. Военнослужащий обвиняется в свержении конституционного строя. По версии следствия, Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. Арутюняна объявили в розыск, в суд было подано ходатайство о его аресте.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем тогда стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хачатуров, Юрий Григорьевич
Страны
Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
3
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
4
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде, где проходит операция по спасению детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!