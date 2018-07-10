США ввели санкции против террористической группировки из Бахрейна

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госдепартамент и минфин США ввели санкции против террористической организации "бригада аль-Аштар", действующей на территории Бахрейна, а также против двух членов этой группировки. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе американского минфина.

"Группировка, поддерживаемая Ираном, создана в 2013 году, ее цель - свержение правительства Бахрейна, - говорится в заявлении. - Она брала на себя ответственность за многочисленные атаки против полиции и сил безопасности страны".

Теперь данная террористическая организация лишена доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ее членами какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, при наличии таковых, будут заморожены.