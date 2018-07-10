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Нетаньяху встретился со спецпредставителем РФ по Сирии и замглавой МИД России

Международная панорама
10 июля, 19:54 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, июля. /ТАСС

Премьер-министр Израиля и президент России Владимир Путин 11 июля обсудят вопросы палестино-израильского урегулирования и Сирию

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед предстоящим визитом в Россию обсудил во вторник вечером в Иерусалиме ситуацию в регионе со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера в распространенном коммюнике.

"Сегодня вечером Нетаньяху встретился со спецпредставителем президента России Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, - говорится в документе. - На встрече обсуждались события в регионе. Премьер-министр Нетаньяху дал понять, что Израиль не потерпит военного присутствия Ирана и его сателлитов в Сирии, а также заявил, что Сирия должна строго выполнять соглашение о разделении от 1974 года". В канцелярии также указали, что в переговорах принял участие глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Как сообщила ранее во вторник пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят на встрече 11 июля в России двустороннее сотрудничество и международные дела, включая палестино-израильское урегулирование и Сирию.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Вершинин, Сергей Васильевич Путин, Владимир Владимирович
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Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
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