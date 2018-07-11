США и страны Центральной Америки вместе займутся проблемой нелегальных мигрантов

ТАСС, 11 июля. Власти США, Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора договорились предпринимать совместные действия для борьбы с незаконной миграцией. Об этом сообщил во вторник глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо после встречи со своими латиноамериканскими коллегами и министром внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в Гватемале.

"Мы договорили в первую очередь немедленно и одновременно начать информационную кампанию для того, чтобы убедиться, что те, кто собирается эмигрировать, знали, как на самом деле обстоят дела, и какие варианты, не предусматривающие нарушения закона, у них есть", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты Prensa Libre.

По его словам, они также договорились о других совместных действиях по предотвращению незаконной миграции, которые включают в себя меры "от обмена информацией до совместных операций" по борьбе с преступными группировками, которые за деньги помогают попасть в США.

Нильсен в свою очередь на пресс-конференции заявила, что США "обязуются воссоединить семьи, которые оказались разделены из-за незаконного въезда, и будут работать над тем, чтобы как можно быстрее вернуть их на родину".

В США произошел скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями более 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента США Дональда Трампа.