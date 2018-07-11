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В Испании заявили, что не могут выполнить требования Трампа по увеличению военных расходов

Международная панорама
11 июля, 11:09 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 11, июля. /ТАСС

Министр обороны страны Маргарита Роблес призвала быть реалистами в этом вопросе и заявила, что увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП Мадрид не сможет

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес

© EPA-EFE/BALLESTEROS

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Испания не в состоянии увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП в ближайшей перспективе. Об этом заявила в среду министр обороны страны Маргарита Роблес в интервью радиостанции Cadena SER.

"Позиция Испания ясна, нужно быть реалистами, - сказала глава оборонного ведомства. - Мы не может достичь 2% ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе". По мнению министра, "необходимо ценить серьезный вклад Испании в миссии по поддержанию мира, которые имеют такую же политическую ценность, как и инвестиции в оборону".

В среду в Брюсселе начинается двухдневный саммит глав государств и правительств стран НАТО. В преддверии встречи, как сообщала газета El Pais, президент США Дональд Трамп направил письмо председателю правительства Испании Педро Санчесу, в котором напомнил об обязательстве существенно увеличить военные расходы, которое взял на себя предыдущий кабинет министров королевства. Глава Белого дома обратил внимание на то, что на саммите в Уэльсе в 2014 году государства-члены НАТО, которые тратили на оборону менее 2% ВВП, обязались стремиться достичь оговоренного показателя к 2024 году.

Ранее бывшая министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль пообещала, что страна увеличит свои оборонные расходы до 1,53% ВВП к 2024 году. По ее информации, этот показатель достигнет отметки в €18,5 млрд.

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