Порошенко и Макрон считают необходимой активизацию переговоров "нормандской четверки"

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и его французский коллега Эмманюэль Макрон подтвердили необходимость активизации переговоров в нормандском формате. Об этом по итогам встречи глав государств на полях саммита НАТО в Брюсселе сообщила пресс-служба украинского президента.

"Президенты обсудили безопасную ситуацию в Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения минских договоренностей и введения миротворческой миссии ООН. Признали необходимым активизировать переговорный процесс в нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Порошенко подтвердил приглашение Макрону посетить Украину в рамках Года французского языка, который стартует в стране 3 сентября 2018 года. Украинский президент также поднял вопрос освобождения украинцев, осужденных и отбывающих наказание в РФ.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.