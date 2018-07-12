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Рада по требованию МВФ внесла правки в закон об Антикоррупционном суде Украины

Международная панорама
12 июля, 18:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Фонд ранее неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами украинских властей по искоренению коррупции

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Верховная рада приняла поправку в закон о Высшем антикоррупционном суде, которая не позволит коррупционерам уйти из-под юрисдикции новой инстанции. На внесении данных изменений настаивал Международный валютный фонд (МВФ). За соответствующее решение проголосовали в четверг 254 депутата при 226 необходимых.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман, принятие этой поправки "завершает формирование работы антикоррупционного суда на Украине".

В одобренном ранее украинским парламентом законе о Высшем антикоррупционном суде говорилось, что обжалование дел, которые сейчас находятся на рассмотрении, происходит в судах общей юрисдикции в обход антикоррупционного. Между тем международные партнеры настаивали на том, чтобы апелляция по этим делам рассматривалась в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

Так, незамедлительного принятия данной поправки требовала директор - распорядитель МВФ Кристин Лагард. В свою очередь международная организация Transparency International также призывала скорректировать закон, чтобы не допустить амнистию топ-коррупционеров, чьи дела уже находятся в судах.

Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Радой 7 июня и вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления документа в силу. Под юрисдикцию суда подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более 32 тысяч долларов.

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Персоны
Лагард, Кристин Гройсман, Владимир Борисович
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