Мэй: Brexit даст возможность заключить сделку о свободной торговле между Британией и США

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Европейского союза предоставит возможность заключить сделку о свободной торговле между Великобританией и США и упразднить бюрократические препоны в торговых отношениях между двумя странами. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй на банкете, устроенном от ее имени в четверг в честь президента США Дональда Трампа в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир. Речь премьера распространила ее канцелярия.

"Теперь, по мере того, как мы покидаем Европейский союз, у нас есть беспрецедентная возможность сделать больше. Это возможность достичь соглашения о свободной торговле, которое создаст рабочие места и обеспечит экономический рост как здесь, в Великобритании, так и во всех Соединенных Штатах. Это также даст возможность снести бюрократические барьеры, которые разочаровывают лидеров делового мира по обе стороны Атлантики. И это возможность сформировать будущее мира посредством сотрудничества и передовых технологий, таких как искусственный интеллект", - отметила Мэй в своем выступлении на банкете.

На ужине, помимо лидеров двух стран, присутствуют главы крупных деловых компаний, работающих в финансовом, туристическом, инженерном, технологическом, фармацевтическом, продовольственном и оборонном секторах экономики. По словам британского премьера, бизнес-лидеры, собравшиеся во дворце, являются представителями британских компаний, которые обеспечивают в США порядка четверти миллиона рабочих мест. "Всего же от штата Мэн до Аляски более миллиона американцев работает на британские компании", - сообщила премьер.

Она также напомнила, что Великобритания является крупнейшим мировым инвестором в экономику США, обеспечивая около пятой части всех зарубежных инвестиций в страну. "Мы инвестируем на 30% больше, чем наш ближайший конкурент, более чем в 20 раз больше, чем инвестирует Китай, и больше, чем Франция и Германия вместе взятые", - заявила глава британского правительства.

Бленхеймский дворец является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения премьер-министра Уинстона Черчилля (1874-1965). Имя этого политика также было весьма своеобразно упомянуто Мэй в ее речи. Начав с того, что Великобританию и США объединяют общая история, общие ценности и один язык, что делает эти страны "не только ближайшими союзниками, но и самыми дорогими друзьями", она затем добавила: "Сегодня эта дружба проявляет себя в самых разных формах. Как было и во времена Черчилля и многие годы до и после, нам приходится совместными усилиями защищать нашу общую безопасность, будь то путем действий, направленных против террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России - прим. ТАСС) или же путем противостояния российской агрессии".

Начавшийся в четверг рабочий визит Дональда Трампа в Великобританию продлится до воскресенья, когда президент США вылетит в Хельсинки для участия в намеченной на 16 июля встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.