США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым президентом Мексики

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Мексику 13 июля подчеркнет, что администрация президента Дональда Трампа рассчитывает на тесное сотрудничество с избранным президентом Мексики Лопесом Обрадором после его инаугурации 1 декабря. Об этом сообщил в четверг на спецбрифинге для журналистов представитель Госдепартамента.

"Помпео проведет встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (он победил на выборах 1 июля - прим. ТАСС) и министром иностранных дел Луисом Видегараем. Госсекретарь отметит важность отношений США с Мексикой. Помпео обсудит все аспекты двусторонних отношений, в том числе борьбу с трансграничной преступностью, вопросы торговли, миграции, охраны границы", - указал представитель Госдепартамента.

"Помпео на встрече с Лопесом Обрадором подчеркнет, что США ожидают тесной работы с его правительством после того, как он приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря. Данная встреча - хорошая возможность лучше узнать друг друга", - продолжил сотрудник Госдепа. Затронув вопрос о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли [NAFTA], он указал, что "переговорщики трех стран [США, Канады и Мексики] работают над тем, чтобы добиться прогресса в преодолении разногласий". "Но в детали я вдаваться сейчас не буду", - сказал представитель Госдепартамента.

По его словам, госсекретаря в этой поездке будут сопровождать советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, министр финансов Стивен Мнучин. По итогам визита Помпео и его мексиканский коллега проведут совместную пресс-конференцию.

Приход Трампа на пост президента США внес заметную напряженность в отношения Вашингтона и Мехико. Его намерение построить стену на совместной границе, риторика в отношении мигрантов и введение пошлин на импортируемую в том числе из латиноамериканской страны продукцию не пошли на пользу развитию двусторонних связей. Кроме того, до сих пор остается неясной судьба NAFTA.

Тем не менее Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик побеседовал по телефону с президентом США и сообщил, что хозяину Белого дома будет направлено приглашение на его инаугурацию 1 декабря.