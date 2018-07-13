СМИ: экс-генпрокурор Венесуэлы утверждает, что Уго Чавес умер в конце 2012 года

ТАСС, 13 июля. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес скончался не в марте 2013 года, а несколькими месяцами ранее. С таким утверждением в интервью порталу Punto de Corte выступила экс-генпрокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас. После публикации материала сайт портала стал недоступен.

"Я была за границей 28 декабря [2012 года] и мне позвонил Дьосдадо [Кабельо] (в настоящее время - глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы - прим. ТАСС) и сказал: "Приезжай, Чавес умер", - приводит слова Диас в четверг сайт перуанской газеты El Comercio. - Мы покупаем билеты, чтобы вернуться в Венесуэлу, но потом он звонит, чтобы сказать, что он [Чавес] не умер". Официально о кончине политика было объявлено 5 марта 2013 года.

Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну. Будучи генеральным прокурором, Диас открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с созывом КА без предварительного референдума.

Чавес пришел к власти в Венесуэле в 1999 году. В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили у него наличие злокачественной опухоли. В Гаване Чавес прошел курс лечения, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции в Каракасе.