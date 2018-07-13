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Израиль выпустил ракету Patriot по летящему из Сирии беспилотнику

Системные разделы Миграция Международная панорама
13 июля, 15:16 дата обновления: 13 июля, 15:40 UTC+3

В Армии обороны Израиля пока не сообщают других подробностей инцидента

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Военные Израиля выпустили в пятницу ракету Patriot по летящему со стороны Сирии бесплотному летательному аппарату (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

"Армия выпустила ракету Patriot по БПЛА, который приблизился к Израилю со стороны Сирии", - говорится в документе. Военные пока не сообщают других подробностей инцидента. Газета Yedioth Ahronoth указывает, что след от запуска ракеты был виден над городом Цфат на севере страны.

11 июля израильские военные при помощи ракеты Patriot перехватили залетевший на 10 км вглубь территории еврейского государства беспилотный летательный аппарат сирийской армии. Официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил тогда, что израильские оборонные системы "вели аппарат с момента его вхождения в демилитаризованную зону" в районе границы.

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