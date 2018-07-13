Эмир Катара прибыл в Россию

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани находится в Москве, 15 июля он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом в ответ на вопрос ТАСС сообщили в посольстве Катара в Москве.

"Эмир Катара находится в Москве. 15 июля он намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу. 15 июля он проведет переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказали в посольстве, отвечая на запрос ТАСС.

"На встрече в Кремле будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной ситуации", - добавили в диппредставительтстве.

Ранее посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляли, что лидеры двух стран планируют встретится в рамках визита эмира в Москву. В предыдущий раз президент РФ проводил переговоры с эмиром Катара в Москве в марте текущего года.