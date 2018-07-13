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Эмир Катара прибыл в Россию

Международная панорама
13 июля, 20:34 дата обновления: 13 июля, 20:41 UTC+3

15 июля Тамим бен Хамад Аль Тани намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани находится в Москве, 15 июля он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом в ответ на вопрос ТАСС сообщили в посольстве Катара в Москве.

"Эмир Катара находится в Москве. 15 июля он намерен посетить финальный матч чемпионата мира по футболу. 15 июля он проведет переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказали в посольстве, отвечая на запрос ТАСС.

"На встрече в Кремле будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной ситуации", - добавили в диппредставительтстве.

Ранее посол Катара в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляли, что лидеры двух стран планируют встретится в рамках визита эмира в Москву. В предыдущий раз президент РФ проводил переговоры с эмиром Катара в Москве в марте текущего года.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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