Белый дом: обвинения по делу РФ не содержат утверждений о влиянии кибератак на выборы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Предъявленные властями США заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России не содержат утверждений о том, что приписываемые им кибератаки повлияли на итоги американских выборов в 2016 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Она подчеркнула, что в обвинительном заключении спецпрокурора Роберта Мюллера не содержатся утверждения о том, что кто-либо из участников американской избирательной кампании сознательно сотрудничал с теми, кто пытался вмешаться в выборы. "Там нет утверждений о том, что предполагаемый взлом повлиял на результаты выборов. Это согласуется с тем, что мы говорили все это время", - отметила Уолтерс.

Она процитировала первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна, который заявил, что в рамках этого обвинительного заключения "американские граждане не совершали каких-либо преступлений". По его словам, приписываемые россиянам кибератаки "не изменили подсчет голосов".

Ранее в пятницу Розенстайн заявил, что президент США Дональд Трамп был поставлен в известность о выдвижении министерством юстиции, Генеральной прокуратурой новых обвинений в адрес еще 12 граждан России в рамках расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских выборов 2016 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.