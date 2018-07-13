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Глава Пентагона назвал действия России в юго-восточной Европе дестабилизирующим фактором

Международная панорама
13 июля, 22:57 UTC+3

Джеймс Мэттис заявил, что Москва подрывает демократическую структуру стран этого региона

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис

© Tomohiro Ohsumi/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в пятницу, что действия России в юго-восточной Европе носят дестабилизирующий характер.

"Действия России в юго-восточной Европе - это дестабилизирующий фактор. Они [Россия] подрывают демократическую структуру стран [данного региона], и делают это, прибегая к распространению ложной информации, к экономическим мерам и вмешательству", - отметил Мэттис в беседе с журналистами на борту самолета по пути из Хорватии в Норвегию. Его высказывания распространила пресс-служба Пентагона.

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