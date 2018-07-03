Во Франции заявили, что Путин и Макрон встретятся в благоприятный момент для обеих стран

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин проведут переговоры в благоприятный момент для отношений обеих стран. Такое мнение Agence France-Presse (АFP) высказали в субботу представители администрации французского лидера.

"Предстоящая в воскресенье встреча будет проходить в важном контексте - после саммита НАТО и в канун переговоров Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, - отметили в окружении президента Франции. - Этот диалог станет продолжением весьма длительной и позитивной встречи президентов Франции и России в Санкт-Петербурге".

Как отметили в окружении французского президента, Франция придает особое значение дискуссии по урегулированию конфликта в Сирии. Именно с этой целью Париж создал механизм консультаций с Россией.

"Мы обеспечиваем работу этого механизма, и он позволяет нам приходить к единой позиции, в частности по гуманитарным аспектам", - указали президентские советники. Франция, отметили они, стремится сблизить подходы астанинской группы (Россия, Иран, Турция) и так называемой "малой группы" по Сирии (Великобритания, Германия, США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания, Египет).

В Париже отметили также, что Франция считает "нормальным политическим событием" проведение американо-российской встречи в Хельсинки. Французская сторона выражает при этом надежду, что такая встреча послужит продвижению в вопросах разоружения.

Ранее помощник президент РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что, как ожидается, Путин и Макрон на встрече в Москве 15 июля обсудят, в том числе, прошедший в Брюсселе 11-12 июля саммит НАТО и предстоящий 16 июля саммит лидеров РФ и США в Хельсинки. Представитель Кремля напомнил, что Макрон в этом году в мае участвовал в Петербургском международном экономическом форуме и предполагается, что сейчас будет продолжение начатого тогда обсуждения состояния отношений между странами и дальнейшего их развития.