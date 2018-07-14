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Премьер Ирака приказал выделить $3 млрд на нужды провинции Басра

Международная панорама
14 июля, 23:41 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 14, июля. /ТАСС

Средства пойдут на создание опреснительных систем в регионе, а также решение перебоев с работой электростанций

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади издал в субботу ряд распоряжений в ответ на требования протестующих в южной провинции Басра. Как сообщил телеканал As Sumaria, глава иракского правительства распорядился выделить немедленно 3,5 трлн иракских динаров (порядка $3 млрд) на нужды провинции.

По данным телеканала, средства пойдут на создание опреснительных систем в регионе, а также решение перебоев с работой электростанций. Также финансирование будет использовано для обеспечения медицинского обслуживания, строительство школ и жилья. Кроме того, постановление премьера предусматривает увеличение квот на воду для южных провинций.

Протесты в южных провинциях Ирака продолжаются шесть дней, они вызваны недовольством местных жителей перебоями с водой и электричеством на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. Митингующие требуют от правительства немедленно решить проблему с базовыми услугами, а также обеспечить местных жителей рабочими местами. Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к субботе охватили практически все южные провинции Ирака: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль.

Ранее в МВД Ирака объявили о введении комендантского часа в Басре, Кербеле, Эн-Наджафе. На особый режим переведены все подразделения силовых структур. Выделены дополнительные силы для охраны государственных объектов от протестующих. По данным СМИ, в Эн-Наджафе манифестанты пытались захватить штаб-квартиру иракского филиала "Хезболлах", в Кербеле пытались взять штурмом здание городской администрации.

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