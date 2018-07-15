Мэй призвала оппонентов в рядах тори поддержать ее план по Brexit

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала одно из своих самых решительных заявлений в намерении положить конец разногласиям в рядах правящей Консервативной партии вокруг формы выхода страны из Европейского союза. В своей авторской статье в газете The Mail on Sunday она пригрозила своим противникам-однопартийцам срывом Brexit, если они будут продолжать подрывать позиции правящего кабинета министров.

"Мое послание стране в этот уик-энд является простым: нам необходимо не сводить глаз с цели. Если мы не будем этого делать, то мы рискуем прийти к тому, что Brexit вообще не состоится. Настало время быть практичными и прагматичными и поддержать наш план выхода из Евросоюза 29 марта следующего года, и претворить его в жизнь ради британского народа", - говорится в статье.

В ней глава правительства также перечислила выгоды, которые получит страна от реализации правительственного плана выхода из Европейского союза. В их числе - восстановление национального суверенитета, формирование собственной миграционной политики, создание своей законодательной и правоприменительной базы, прекращение выплаты взносов Брюссселю и высвобождение средств для реализации долгосрочного плана развития Национальной системы здравоохранения. "Он [план] использует возможности независимой торговой политики, предоставляя нам свободу для того, чтобы заключить новые торговые соглашения с нашими союзниками в мире, включая Америку, где президент Трамп дал четко понять, что он хочет достичь торговой сделки, и теперь уверен, что мы сможем ее заключить", - пояснила британский премьер.

Мэй жестко ответила сторонникам "жесткого Brexit", заявив, что наследием выхода страны из сообщества не может являться жесткая граница между выходящей из ЕС Великобританией и остающейся в нем Республикой Ирландия. В то же время она предостерегла и фланг сторонников евроинтеграции от попыток внесения на предстоящей неделе поправок в Билль о торговле, с помощью которых можно было бы привязать Соединенное Королевство к Таможенному союзу ЕС. Подобный подход, по словам премьера, стал бы предательством самой идеи Brexit, поддержанной на референдуме 2016 года.

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на вышеупомянутом референдуме. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.