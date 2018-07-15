СМИ: КНДР и США обсудят вопросы репатриации останков американских солдат

ТАСС, 15 июля. Делегации КНДР и США встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом, где у них пройдут переговоры по вопросу репатриация останков погибших в годы войны на Корейском полуострове американских военнослужащих. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Изначально переговоры должны были состояться 12 июля, однако Пхеньян отложил встречу, сославшись на то, что не успел достаточно подготовиться к ней.

Около 7,7 тыс. военнослужащих США числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военных.