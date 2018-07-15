СМИ: в Кабуле возле министерства развития сельских районов прогремел взрыв

ТАСС, 15 июля. Взрыв прогремел в воскресенье возле здания министерства развития сельских районов в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Согласно его данным, инцидент произошел в 16:30 по местному времени (15:00 мск) в районе Даруламан. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот ведомства, сообщает TOLOnews.

Как отмечает телеканал, официальный представитель министерства Фаридун Азханд заявил, что взрыв прогремел в тот момент, когда сотрудники покидали ведомство. По данным телеканала, в результате случившегося погибли и пострадали 10 человек.