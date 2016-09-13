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Студенты встретятся с бизнес-элитой на Молодежном дне

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Молодежный день Новости
13 сентября, 11:17 UTC+3
4 октября "Молодежный день: диалог поколений" откроет интерактивное мероприятие "Встреча без галстуков" с участием руководителей ведущих энергетических компаний мира
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© Пресс-служба Петербургского Международного Газового Форума

Лидеры крупнейших международных отраслевых компаний поделятся опытом и подробно расскажут молодой аудитории о привлекательности энергетической отрасли, потенциальных работодателях, инновациях, новых профессиях в энергетике, карьерных возможностях и барьерах.

Среди спикеров − Председатель Совета директоров, Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, Председатель Правления компании Uniper Клаус Шефер, президент и Председатель Правления N.V. Nederlandse Gasunie Хан Феннема, Председатель Правления Wintershall Holding GmbH Марио Мерен, заместитель Председателя Правления, ПАО "Газпром" Сергей Хомяков, Председатель концерна Shell в России Оливье Лазар. 

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