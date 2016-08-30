Более 20 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье с начала 2016 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 20 населенных пунктов газифицировали в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2016 года рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" построено уже 22 объекта газификации. Благодаря этому созданы условия для газификации 21 населенного пункта Московской области", - приводятся в материале слова Пестова.

Всего в 2016 году планируется построить 78 объектов газификации, при этом голубое топливо придет в 80 населенных пунктов. Ввод большинства объектов запланирован на конец года.

"С 2013 года темпы газификации региона выросли в 3,5 раза. Уже построено свыше 850 километров газопроводов, газифицировано 190 населенных пунктов, свыше 90 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома, - подчеркнул Пестов. - До 2025 года в Московской области также планируется создать условия для подключения к газу 15 инвестиционных парков".