Формирование пешеходной зоны протяженностью 330 м завершат в Королеве в октябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Формирование пешеходной зоны протяженностью 330 м завершат в подмосковном Королеве в октябре текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области.

"В подмосковном городском округе Королев полным ходом идет формирование пешеходной зоны на участке улицы Тихонравова. Новый пешеходный маршрут протяженностью около 330 м расположен вдоль торговых центров, образовательных и финансовых учреждений. Рядом - городской сквер и бизнес-парк. Окончание работ запланировано на октябрь 2016 года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на аллее будут размещены малые архитектурные формы, скамейки, современное освещение с элементами архитектурно-художественной подсветки зданий. Проект также предусматривает комплекс мероприятий для маломобильных граждан.