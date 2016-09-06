Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Формирование пешеходной зоны протяженностью 330 м завершат в Королеве в октябре

Москва Московская область
6 сентября, 15:39 UTC+3
На аллее будут размещены малые архитектурные формы, скамейки, современное освещение с элементами архитектурно-художественной подсветки зданий
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Главархитектуры Московской области

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Формирование пешеходной зоны протяженностью 330 м завершат в подмосковном Королеве в октябре текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области.

"В подмосковном городском округе Королев полным ходом идет формирование пешеходной зоны на участке улицы Тихонравова. Новый пешеходный маршрут протяженностью около 330 м расположен вдоль торговых центров, образовательных и финансовых учреждений. Рядом - городской сквер и бизнес-парк. Окончание работ запланировано на октябрь 2016 года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на аллее будут размещены малые архитектурные формы, скамейки, современное освещение с элементами архитектурно-художественной подсветки зданий. Проект также предусматривает комплекс мероприятий для маломобильных граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама