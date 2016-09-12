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В подмосковных Люберцах освятили храм в честь иконы "Всех скорбящих Радость"

Москва Московская область
12 сентября, 17:46 UTC+3
Закладка первого камня в основание храма состоялась в декабря 2013 года
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Управляющий московской областной епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил в понедельник храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Новолюберецком кладбище. Об этом корр. ТАСС сообщил глава Люберецкого района Владимир Ружицкий, принимавший участие в торжественном богослужении.

"Жители Люберецкого района давно просили открыть на кладбище церковь или часовню. Теперь у всех приходящих будет возможность вспомнить своих родных и близких, помолиться за них, попросить прощения", - отметил Ружицкий.

Он напомнил, что закладка первого камня в основание храма состоялась в день памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря 2013 года. Храм строили на пожертвования предпринимателей и жителей Люберецкого района. 

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