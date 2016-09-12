В подмосковных Люберцах освятили храм в честь иконы "Всех скорбящих Радость"

Прикамье получит более 100 млн руб. из бюджета РФ на компенсацию расходов по капремонтуНовости Пермского края 12 сентября, 17:51
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с ЗападомМеждународная панорама 12 сентября, 17:50
Кэмерон отказался от депутатского мандата в парламенте ВеликобританииМеждународная панорама 12 сентября, 17:49
"Швабе" начал обработку оптических поверхностей по новой технологииНовости партнеров 12 сентября, 17:43
Лебзяк примет решение об участии в выборах главы Федерации бокса России в ближайшие дниСпорт 12 сентября, 17:30
Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение Иванюженкова на пост президентаСпорт 12 сентября, 17:25
Со станций ДВЖД за 8 месяцев отправлено более 396 тыс. тонн тихоокеанской рыбыТранспорт 12 сентября, 17:23
"Роснефть" проведет экспериментальные работы по изменению траектории движения айсберговЭкономика и бизнес 12 сентября, 17:07
Новое здание театра Олега Табакова в Москве готово к открытиюКультура 12 сентября, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Управляющий московской областной епархией, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил в понедельник храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Новолюберецком кладбище. Об этом корр. ТАСС сообщил глава Люберецкого района Владимир Ружицкий, принимавший участие в торжественном богослужении.
"Жители Люберецкого района давно просили открыть на кладбище церковь или часовню. Теперь у всех приходящих будет возможность вспомнить своих родных и близких, помолиться за них, попросить прощения", - отметил Ружицкий.
Он напомнил, что закладка первого камня в основание храма состоялась в день памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря 2013 года. Храм строили на пожертвования предпринимателей и жителей Люберецкого района.