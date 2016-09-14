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Застройщиков оштрафовали на 24 млн руб. за нарушение прав дольщиков в Подмосковье

Москва Московская область
14 сентября, 19:06 UTC+3
В судебном порядке приостановлена деятельность трех компаний
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Застройщиков оштрафовали на 24 млн руб. за нарушение прав дольщиков в Подмосковье в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"В отношении подмосковных застройщиков возбуждено 397 дел об административных правонарушениях, вынесено 389 постановлений за нарушения действующего законодательства в сфере долевого строительства и наложены штрафы на сумму более 24 млн руб.", – приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса региона Сергея Пахомова.

Глава ведомства отметил, что по результатам проведенных проверок компаниям направлено 502 предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. В судебном порядке приостановлена деятельность ООО "Стройжилинвест", ЗАО "Подольский ДСК", ООО "ВВК 21". Еще в отношении трех организаций поданы исковые заявления.

В материале поясняется, что за восемь месяцев 2016 года Минстроем Подмосковья проверено 1099 ежеквартальных отчетностей застройщиков, осуществляющих деятельность в области долевого строительства.

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