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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Застройщиков оштрафовали на 24 млн руб. за нарушение прав дольщиков в Подмосковье в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
"В отношении подмосковных застройщиков возбуждено 397 дел об административных правонарушениях, вынесено 389 постановлений за нарушения действующего законодательства в сфере долевого строительства и наложены штрафы на сумму более 24 млн руб.", – приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса региона Сергея Пахомова.
Глава ведомства отметил, что по результатам проведенных проверок компаниям направлено 502 предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. В судебном порядке приостановлена деятельность ООО "Стройжилинвест", ЗАО "Подольский ДСК", ООО "ВВК 21". Еще в отношении трех организаций поданы исковые заявления.
В материале поясняется, что за восемь месяцев 2016 года Минстроем Подмосковья проверено 1099 ежеквартальных отчетностей застройщиков, осуществляющих деятельность в области долевого строительства.