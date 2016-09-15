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Около 5 тыс. рекламных конструкций отремонтировали в Подмосковье

Москва Московская область
15 сентября, 13:02 UTC+3
В регионе идет масштабная работа по формированию комфортной городской среды
Материал из 1 страницы
© Юрий Машков/Архив ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Приведены в порядок 5 тыс. информационно-рекламных конструкций на главных улицах городов Подмосковья. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

"Главная улица должна стать эталоном, образцом для всех остальных улиц города", - отметил Хайкин.

По его словам, в Подмосковье идет масштабная работа по формированию комфортной городской среды. В этом году Главархитектура региона выделила 141 главную улицу в 72 городах области. Для каждой разработана концепция образцового размещения информационно-рекламных конструкций, а также составлен перечень необходимых работ по благоустройству, включая ремонт фасадов зданий, работы по озеленению, мощению, установке малых архитектурных форм.

Он добавил, что один из важных элементов облика - внешний вид и расположение информационно-рекламных конструкций на фасадах домов. Только на выделенных главных улицах было выявлено 7,9 тыс. некондиционных конструкций, из которых на сегодня приведено в порядок почти 5 тыс., что составляет более 60%.

В этой работе активнее других проявили себя Домодедово, Орехово-Зуево, Реутов, Химки, Кашира, а также Истринский, Чеховский, Одинцовский, Клинский, Талдомский, Раменский, Орехово-Зуевский, Шатурский и Сергиево-Посадский районы.

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