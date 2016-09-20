МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Подмосковье не превышает эпидемических порогов ни в одной из возрастных групп, сообщается на сайте Роспотребнадзора Московской области.

"По данным мониторинговых наблюдений за состоянием заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), на территории Московской области за 37-ю календарную неделю превышения эпидемических порогов не отмечается ни среди совокупного населения, ни по возрастным группам", – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, подъем заболеваемости ОРВИ с незначительным превышением недельных эпидпорогов в отдельных возрастных группах зафиксирован в Наро-Фоминском, Волоколамском, Ступинском, Коломенском, Пушкинском, Щелковском районах и городском округе Мытищи.

"По данным лабораторных исследований, в рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за неделю были обследованы 68 человек. Возбудители гриппа, парагриппа и группы респираторных вирусных инфекций не обнаружены", – уточняется в сообщении.