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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Подмосковье не превышает эпидемических порогов ни в одной из возрастных групп, сообщается на сайте Роспотребнадзора Московской области.
"По данным мониторинговых наблюдений за состоянием заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), на территории Московской области за 37-ю календарную неделю превышения эпидемических порогов не отмечается ни среди совокупного населения, ни по возрастным группам", – говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, подъем заболеваемости ОРВИ с незначительным превышением недельных эпидпорогов в отдельных возрастных группах зафиксирован в Наро-Фоминском, Волоколамском, Ступинском, Коломенском, Пушкинском, Щелковском районах и городском округе Мытищи.
"По данным лабораторных исследований, в рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за неделю были обследованы 68 человек. Возбудители гриппа, парагриппа и группы респираторных вирусных инфекций не обнаружены", – уточняется в сообщении.