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Эксперт: сжигание мусора на подмосковных заводах безопасно и нейтрализует даже диоксины

Москва Московская область
24 января, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Подчеркивается, что сегодняшние системы газоочистки и уловления вредных веществ в десятки раз более эффективны, чем несколько десятилетий назад
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Термическая обработка отходов на предприятиях в Московской области не представляет угрозу экологии региона, этот высокотехнологичный процесс разрушает даже диоксины. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель министерства экологии и природопользования Московской области.

Так он прокомментировал опубликованное накануне сообщение природоохранной организации Greenpeace Россия, в котором утверждалось, что часть Новой Москвы, а также Воскресенск, Солнечногорск, Наро-Фоминск и Электросталь окажутся в зоне загрязнения от четырех мусоросжигательных заводов, которые областные власти планируют построить в рамках принятой недавно территориальной схемы обращения с отходами.

"Обойтись без термического обезвреживания отходов, учитывая дефицит земельных участков под полигоны, сегодня невозможно. Нейтральные "хвосты" обязательно нужно подвергать высокотемпературной обработке, сегодня это высокотехнологичный процесс, который разрушает даже диоксины", - отметил представитель министерства. "Важно понимать, что технология термического обезвреживания и получения энергии из отходов претерпела немало изменений за последние 40 лет. Заводы по термической переработке с текущим развитием технологий газоочистки не только не представляют серьезных проблем для экологии, а напротив - решают сложившуюся ситуацию, сегодняшние системы газоочистки и уловления вредных веществ в десятки раз более эффективны, чем несколько десятилетий назад", - добавил он.

По словам представителя министерства, в схеме предусмотрено создание на территории Московской области 4 заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Сам документ не подразумевает выбор технологии, в нем закреплены источники образования отходов и объекты по обращению с отходами, наилучшую технологию и организации, которые будут строить завод термического обезвреживания, утвердит правительство РФ. Перед регионом стоит задача к 2025 году снизить захоронение отходов с 95% до 40%.

"В ближайшие годы подлежат закрытию 12 опасных полигонов. Вместо 39, как это было в 2013 году, к 2019 году останется 13 объектов. Все они будут представлять собой современные высокотехнологичные комплексы по утилизации отходов - с мусоросортировкой и вторичной переработкой. А в местах захоронения нейтральных "хвостов" дно будет выстелено современными геосинтетическими материалами, предусмотрены системы сбора биогаза и фильтрата, установлены очистные сооружения", - подчеркнул представитель министерства.

Он уточнил, что со второй половины 2017 года в 13 подмосковных городах - Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Мытищах, Ивантеевке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедове, Озерах и Подольске - начнется внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

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