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В Подмосковье полиция нашла в притоне автомат и пистолет

Москва Московская область
25 января, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
В отношении организатора притона возбуждены уголовные дела
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в подмосковном Дмитрове притон по оказанию сексуальных услуг, у организатора которого изъяли автомат Калашникова и пистолет Макарова. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Притон располагался в частном доме на улице Внуковская в городе Дмитрове. При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четырех девушек. При задержании организатора притона у него был обнаружен и изъят автомат Калашникова и пистолет Макарова", - сказала Петрова.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела об организации занятий проституцией и незаконном обороте оружия. Девушки, оказывающие интимные услуги, привлечены к административной ответственности.

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