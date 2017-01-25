В Подмосковье полиция нашла в притоне автомат и пистолет

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в подмосковном Дмитрове притон по оказанию сексуальных услуг, у организатора которого изъяли автомат Калашникова и пистолет Макарова. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Притон располагался в частном доме на улице Внуковская в городе Дмитрове. При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четырех девушек. При задержании организатора притона у него был обнаружен и изъят автомат Калашникова и пистолет Макарова", - сказала Петрова.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела об организации занятий проституцией и незаконном обороте оружия. Девушки, оказывающие интимные услуги, привлечены к административной ответственности.