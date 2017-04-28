Проверки пляжей перед началом купального сезона начнутся в Подмосковье с 15 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Проверки подмосковных пляжей перед началом купального сезона начнутся с 15 мая. В настоящее время готовится график ревизий, сообщает агентство РИАМО.

"С 15 мая мы планируем начать проверку пляжей. Мы уже начинаем потихоньку верстать график проверок всех пляжей Подмосковья, поскольку мы их проверяем совместно с сотрудниками МЧС, каждый в рамках своих полномочий. Где-то в течение месяца у нас будут проверены все пляжи", - приводятся в сообщении слова руководителя главного управления государственного административно-технического надзора Подмосковья Татьяны Витушевой.

Она добавила, что инспекторы ведомства проверят чистоту, освещенность, обустройство пляжа, подъездные пути, наличие будки спасателя, договора с медицинским работником, а МЧС осмотрит пляжи на предмет безопасности.

В Московской области находится более 200 пляжей и мест отдыха у воды, 50 из которых вновь благоустраиваются на месте диких пляжей. Среди обязательных требований к пляжам - наличие спасательного и медицинского пунктов, раздевалок, душевых, солнцезащитных зонтов, а также поддержание чистоты и порядка на территории.