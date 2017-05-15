Глава Подмосковья поблагодарил коммунальщиков за срочную подачу тепла

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Подмосковные власти получили немало положительных отзывов о работе коммунальщиков региона, которые оперативно возобновили подачу теплоснабжения в города и поселки во время недавних заморозков. Как сообщила пресс-служба губернатора Московской области, об этом глава региона Андрей Воробьев сказал в понедельник в ходе совещания с руководством области.
"Прошедшая неделя ознаменовалась холодной погодой, и большое количество обращений в системе "Добродел" было связано с тем, что люди просили включить котельные. Я хочу поблагодарить коммунальщиков из различных городов Подмосковья, мы получили ряд отзывов о том, что отопление включено", - сказал Воробьев.
Ранее в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ТАСС сообщили, что по поручению губернатора глава ведомства Евгений Хромушин дал указания главам муниципалитетов в самые кратчайшие сроки возобновить подачу отопления в жилые дома и на социальные объекты Подмосковья в связи с резким похолоданием.
"Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах", - пояснил Хромушин.
Как сообщалось ранее, 9 мая температура в Подмосковье была ниже нормы на 9 градусов, а в ночь на 11 мая были зафиксированы заморозки, температура опускалась до минус 3 градусов.