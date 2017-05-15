Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Подмосковья поблагодарил коммунальщиков за срочную подачу тепла

Москва Московская область
15 мая, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Решение о возобновлении отопления принято в связи с похолоданием. Температура в Подмосковье 9 мая была ниже нормы на 9 градусов, а в ночь на 11 мая были зафиксированы заморозки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Подмосковные власти получили немало положительных отзывов о работе коммунальщиков региона, которые оперативно возобновили подачу теплоснабжения в города и поселки во время недавних заморозков. Как сообщила пресс-служба губернатора Московской области, об этом глава региона Андрей Воробьев сказал в понедельник в ходе совещания с руководством области.

"Прошедшая неделя ознаменовалась холодной погодой, и большое количество обращений в системе "Добродел" было связано с тем, что люди просили включить котельные. Я хочу поблагодарить коммунальщиков из различных городов Подмосковья, мы получили ряд отзывов о том, что отопление включено", - сказал Воробьев.

Ранее в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ТАСС сообщили, что по поручению губернатора глава ведомства Евгений Хромушин дал указания главам муниципалитетов в самые кратчайшие сроки возобновить подачу отопления в жилые дома и на социальные объекты Подмосковья в связи с резким похолоданием.

"Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах", - пояснил Хромушин.

Как сообщалось ранее, 9 мая температура в Подмосковье была ниже нормы на 9 градусов, а в ночь на 11 мая были зафиксированы заморозки, температура опускалась до минус 3 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
2
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
3
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
4
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
5
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
"За мной стоит большая африканская семья": как русский сын нашел отца в Танзании
Темы дня
Загрузка...
Реклама