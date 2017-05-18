Поликлиники Подмосковья полностью перейдут на электронные медкарты до конца 2017 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Переход на электронные медицинские карты в поликлиниках Подмосковья завершится до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"До конца 2017 года планируется охватить все взрослые поликлиники. С начала 2017 года в электронных медкартах зафиксировано 7,8 млн медицинских записей", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Переход детских поликлиник и женских консультаций на новый формат медкарт правительство осуществило еще в январе 2017 года. Реформация регистратуры взрослых отделений - последний этап, сейчас он завершен на 27%. Из 186 поликлиник для взрослого населения 50 уже пользуются электронными медкартами.

Внедрение электронных медицинских карт в медучреждениях Подмосковья началось в 2015 году. Правительство региона также ведет работу по подключению поликлиник и больниц области к широкополосному Интернету. До конца 2017 года еще 1,5 тыс. медицинских учреждений получат доступ к сети.