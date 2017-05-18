Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Мытищах

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в подмосковных Мытищах, в результате аварии погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 23 км Ярославском шоссе в сторону Москвы столкнулись три транспортных средства - грузовик и два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.