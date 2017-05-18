Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Мытищах

Москва Московская область
18 мая, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в подмосковных Мытищах, в результате аварии погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 23 км Ярославском шоссе в сторону Москвы столкнулись три транспортных средства - грузовик и два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз включил украинскую авиакомпанию "УРГА" в черный список
2
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
3
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
4
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Мытищах
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Роспотребнадзор проводит проверку по факту получения ожога от сока на Ставрополье
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама