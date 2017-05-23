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МЧС: Подмосковью хватит воды для тушения природных пожаров летом

Москва Московская область
23 мая, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Лето в этом году в России будет более засушливым, чем в 2016 году, сообщил накануне директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Воды в водоемах Московской области достаточно, чтобы потушить природные пожары, если они возникнут на фоне жаркого и засушливого лета. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Московской области Алексей Павлов.

"Воды хватит, несмотря на прогноз Росгидрометцентра о жаркой погоде летом. Уровень воды сейчас выше, чем в аналогичный период прошлого года, поэтому в случае необходимости ее хватит для тушения природных лесных пожаров", - сказал он.

По словам Павлова, обильные осадки в апреле значительно пополнили водоемы Подмосковья.

Лето в этом году в России будет более засушливым, чем в 2016 году, и жарким, сообщил накануне директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам метеорологов, температурный фон на протяжении трех летних месяцев будет около нормы или превысит ее на несколько градусов.

По данным Гидрометцентра РФ, климатическая норма для московского региона на июнь, июль и август колеблется в пределах 21 -24 градусов.

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