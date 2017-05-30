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Все подрядчики строительства объектов в Подмосковье к ЧМ-2018 по футболу начали работы

Москва Московская область
30 мая, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Специальная информационная система АНО "Арена-2018" поможет подмосковным властям следить за ходом работ

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все подрядные организации в Подмосковье, возводящие спортобъекты для нужд чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июне - июле 2018 года, приступили к работам. Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов в ходе заседания правительства Московской области.

"На сегодняшний день все подрядные организации, которые задействованы в строительстве спортивных площадок к чемпионату мира по футболу в 2018 году, вышли на работы", - сказал он.

Власти Подмосковья будут контролировать ход работ через специальную информационную систему АНО "Арена-2018", напомнил он. В это системе будут работать региональные министерства строительного комплекса, физической культуры и спорта, государственного управления, информационных технологий и связи, администрации муниципальных образований, сама АНО "Арена-2018" и подрядные организации. Подрядчики уже разместили в системе графики производственных работ, утвержденные областным минстроем и администрациями, добавил Пахомов.

"Еженедельно каждый подрядчик должен вносить данные о фактическом исполнении работ. Также в еженедельном режиме АНО "Арена-2018" будет подтверждать или опровергать факт выполненных работ", - продолжил глава стройкомплекса Подмосковья. В системе будут отображаться основные сведения по каждому объекту: вид работ, факт их выполнения, количество задействованных людей и общая готовность объекта.

Все этапы строительства будут зафиксированы на фото, на каждом объекте будут установлены веб-камеры, добавил Пахомов.

Что предстоит сделать

Министерство строительного комплекса региона планирует, что в этом году будут сданы 2 площадки: на базе стадионов "Сатурн" в Раменском районе и "Авангард" в Домодедове. Остальные 9 объектов будут сданы в 2018 году, отметил Пахомов.

Остальные объекты спортивной инфраструктуры расположены в Бронницах, Долгопрудном, Дедовске, Лобне, Солнечногорске, Химках, а также Дмитровском, Истринском и Наро-Фоминском районах.

Правительство Московской области предусмотрело в госпрограмме "Спорт Подмосковья" на реконструкцию и строительство вспомогательных спортивных площадок для чемпионата мира 1,4 трлн. рублей. Из них 741,3 млн рублей - федеральные средства, 564,3 млн рублей - средства бюджета Московской области и 97,3 - средства муниципальных образований Подмосковья.

Матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове- на-Дону. Финальный матч турнира пройдет на стадионе "Лужники" 15 июля 2018 года.

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