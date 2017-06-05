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В ближайшие 4,5 года 230 школ будет построено в Подмосковье

Москва Московская область
5 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Губернатор Подмосковья Воробьев также доложил президенту Владимиру Путину, что в регионе уже построено 350 детских садов

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Беспрецедентное число новых школ будет введено в ближайшие годы в Подмосковье. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, решение проблемы второй смены в школах является серьезным вызовом для Московской области, где численность населения ежегодно прирастает на 100 тыс. "Мы построим 230 школ в следующие 4 - 4,5 года, беспрецедентно много. До этого мы построили 350 детских садов", - сказал Воробьев.

Он отметил, что экономические показатели региона стабильные, объем бюджета Подмосковья вырос на 19%, что позволяет реализовывать "майские указы". "В прошлом году и в этом году мы запланировали повышение заработной платы, согласно дорожной карте, не только учителям и врачам, но и младшему медицинскому персоналу, нянечкам, младшим воспитателям, - доложил губернатор. - Младшим воспитателям в этом году мы поднимем зарплату на 70% - это очень востребовано, долгое время мы не могли себе это позволить". Кроме того, продолжил глава региона, большое внимание уделяется созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, так как по-прежнему большое число жителей Подмосковья ездят на работу в столицу.

Также Воробьев рассказал о расширении в этом году на 30 га особой экономической зоны "Дубна", об открытии там семи новых предприятий и закладке еще 17. Губернатор поблагодарил президента за поддержку из федерального бюджета реализации проекта моста через Волгу в Дубне, общий объем финансирования строительства которого составит около 10 млрд рублей. "Надеемся, что в 2019 году мы сдадим большой мостовой переход", - сказал руководитель региона.

Губернатор рассказал и начале в этом году строительства в Красногорске спортивной школы, которая будет носить имя прославленного хоккеиста Владимира Петрова, скончавшегося в минувшем январе. "В Красногорске до сих пор нет такой школы, и нет сомнений, что она будет очень востребована. Рассчитываю, что за полтора, максимум, два года мы завершим это большое строительство", - сказал Воробьев.

Кроме того, губернатор сообщил, что в ближайшее время будет завершено строительство по федеральной программе двух современных перинатальных центров - в Наро-Фоминске и в Коломне. Еще два таких объекта возводятся в Сергиевом Посаде и в Щелково, сказал Воробьев. "Это позволит нам радикально снизить показатели по детской смертности", - подчеркнул губернатор.

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