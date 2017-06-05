Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Восьмилетний мальчик, пострадавший во время урагана в подмосковном поселке Томилино 29 мая, скончался в больнице. Об этом в понедельник сообщил друг семьи ребенка.
"Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, мальчик, который пострадал во время урагана 29 мая, скончался в больнице, не приходя в сознание", - приводит его слова агентство РИАМО. Собеседник добавил, что родители ждали, когда состояние сына стабилизируется, после чего они хотели перевезти его в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Министерство здравоохранения Московской области подтвердило информацию о смерти мальчика.
"Второго июня пациент был переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии и там умер 4 июня", - сказал представитель подмосковного Минздрава.
Мальчик пострадал 29 мая от падения дерева, когда играл со своими одноклассниками на территории школы №17 в поселке Томилино.
Таким образом, прошедший 29 мая в Московском регионе шквалистый ветер унес жизни более 15 человек. Всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/секунду, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер ронял опоры линий электропередач и деревья, срывал с домов черепицу и поднимал в воздух металлические листы.
Шквал привел к отключениям электричества в Московской области. Без света остались более 28 тыс. жителей 16 муниципальных образований Подмосковья. Работы по восстановлению электроэнергии в регионе продолжались четыре дня, по уборке поваленных сильным ветром деревьев - пять дней.