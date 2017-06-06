В парке "Патриот" созданы все условия для спортсменов с ограниченными возможностями

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КУБИНКА, 6 июня. /ТАСС/. Участниками I чемпионата по практической стрельбе из карабина в парке "Патриот" стали три спортсмена с ограниченными возможностями из США и Норвегии. Как сообщили в оргкомитете соревнований, для них созданы все условия, обеспечивающие равную борьбу на огневых рубежах и комфортный отдых.
"В парке "Патриот" был проделан большой объем работы для создания доступной среды. Руководство парка уделяет особое внимание созданию условий для комфортного пребывания всех посетителей и участников состязаний. На маршрутах передвижения между объектами чемпионата организовано перемещение на автобусах. В столовых, зонах быстрого питания, а также санитарных комнатах созданы все условия для людей с ограниченными возможностями", - рассказали в оргкомитете.
Спортсмены с ограниченными возможностями выступают в равных условиях и выполняют те же упражнения, что и остальные участники чемпионата мира по практической стрельбе, отметили в оргкомитете.
Церемония открытия I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла 4 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В соревнованиях принимают участие более 850 спортсменов из 45 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. От России заявлено 172 участника.