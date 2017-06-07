Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Электросети Щелково, Одинцово и Химок перешли к "Мособлэнерго"

Москва Московская область
7 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Протяженность обслуживаемых электросетей "Мособлэнерго" увеличится на 4,5 тыс. километров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Районные советы депутатов в Ленинском, Щелковском, Одинцовском районах, а также в Лыткарино, Ивантеевке, Мытищах и Химках приняли решение о передаче муниципальных электросетей в областную собственность "Мособлэнерго". Об этом говорится на сайте энергетической компании.

"Решения о передаче муниципальных электросетей в областную собственность приняты районными советами депутатов с одной целью - навести порядок в вопросах электроснабжения своих городов и поселков, получить долгожданный капитальный ремонт ЛЭП и подстанций, достойное финансирование инвестиционной программы", - говорится в сообщении.

"Мособлэнерго" таким образом увеличит объем полезного отпуска электроэнергии в сетях компании до 3106 млн киловатт-часов, а протяженность обслуживаемых электросетей - на 4,5 тыс. километров.

Консолидация муниципальных электрических сетей была одной из важнейших задач 2016 года, отметил первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков. "Объединение позволяет повысить надежность электроснабжения, упрощает и делает более доступной процедуру технологического присоединения", - пояснил он позиции власти региона.

"Мособлэнерго" ввела единую техническую политику во всех консолидированных электросетях. Компания включила новые филиалы в программы капремонта и строительства. Они, в свою очередь, получили доступ к автопарку спецтехники и аварийному запасу, программным продуктам компании. Также "Мособлэнерго" открыла для жителей муниципальных образований клиентские офисы обслуживания потребителей, что позволило создать комфортные условия для оформления документов на технологическое присоединение к электросетям, поясняется в сообщении.

АО "Мособлэнерго" - областная энергетическая компания. Она работает на территории 52 муниципалитетов. Более 4 тыс. сотрудников "Мособлэнерго" обслуживают 34 тысячи км линий электропередачи и 10 тыс. подстанций различного типа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама