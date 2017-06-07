Электросети Щелково, Одинцово и Химок перешли к "Мособлэнерго"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Районные советы депутатов в Ленинском, Щелковском, Одинцовском районах, а также в Лыткарино, Ивантеевке, Мытищах и Химках приняли решение о передаче муниципальных электросетей в областную собственность "Мособлэнерго". Об этом говорится на сайте энергетической компании.
"Решения о передаче муниципальных электросетей в областную собственность приняты районными советами депутатов с одной целью - навести порядок в вопросах электроснабжения своих городов и поселков, получить долгожданный капитальный ремонт ЛЭП и подстанций, достойное финансирование инвестиционной программы", - говорится в сообщении.
"Мособлэнерго" таким образом увеличит объем полезного отпуска электроэнергии в сетях компании до 3106 млн киловатт-часов, а протяженность обслуживаемых электросетей - на 4,5 тыс. километров.
Консолидация муниципальных электрических сетей была одной из важнейших задач 2016 года, отметил первый заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков. "Объединение позволяет повысить надежность электроснабжения, упрощает и делает более доступной процедуру технологического присоединения", - пояснил он позиции власти региона.
"Мособлэнерго" ввела единую техническую политику во всех консолидированных электросетях. Компания включила новые филиалы в программы капремонта и строительства. Они, в свою очередь, получили доступ к автопарку спецтехники и аварийному запасу, программным продуктам компании. Также "Мособлэнерго" открыла для жителей муниципальных образований клиентские офисы обслуживания потребителей, что позволило создать комфортные условия для оформления документов на технологическое присоединение к электросетям, поясняется в сообщении.
АО "Мособлэнерго" - областная энергетическая компания. Она работает на территории 52 муниципалитетов. Более 4 тыс. сотрудников "Мособлэнерго" обслуживают 34 тысячи км линий электропередачи и 10 тыс. подстанций различного типа.