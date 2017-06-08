Мособлдума упразднила Истринский, Наро-Фоминский, Ступинский и Коломенский районы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московская областная дума упразднила Истринский, Наро-Фоминский, Ступинский и Коломенский районы и отнесла Истру, Наро-Фоминск и Ступино к категории городов областного значения. Соответствующий закон депутаты приняли на заседании думы, передает корреспондент ТАСС.

"Представленным законопроектом предлагается привести в соответствие административно-территориальное устройство Московской области в соответствии с организацией территориальной организации местного самоуправления, упразднить соответствующие районы, а также отнести города Истра, Наро-Фоминск, Чехов и Ступино к категории городов областного значения", - отметил заместитель руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров.

Депутаты областной думы уже приняли несколько законопроектов в 2017 году, формирующих новое муниципальное устройство Московской области. В городские округа были преобразованы населенные пункты Озерский, Мытищи, Кашира, Егорьевск, Серебряные Пруды, Красногорск, Руза, Павловский Посад, Зарайск, Люберцы, Луховицы, Балашиха и Королев.