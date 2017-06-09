Подмосковные энергетики усилили антитеррористические меры в период празднования Дня России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ПАО "МОЭСК" усилило контроль за работой электросетевых объектов, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжения потребителей в период празднования Дня России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим", - говорится в сообщении.

МОЭСК разработала четкую схему оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений и установила порядок взаимодействия и экстренной связи с подразделениями ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями. Компания организует круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала во всех филиалах компании в период праздников, отмечается в сообщении.

Более 443 бригад (2291 человек) и 2726 единиц спецтехники будут находиться в оперативной готовности. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные электростанции различной мощности (ПЭС).

День России - государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.