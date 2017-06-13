Электроэнергия для жителей Подмосковья подорожает на 4,8% с 1 июля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии для жителей Московской области, перешедших на единый тариф на коммунальные услуги, вырастет на 4,8% до 5,04 руб. за кВт/ч с 1 июля 2017 года, говорится в материалах Комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Подорожает с того же дня газоснабжение - на 3,9% до 6,14 руб. за куб. м, водоснабжение и водоотведение - на 3,8% (до 26,54 руб. за куб. м и 27,47 руб. за куб. м соответственно), отопление - на 3,6% (2135,5 руб. за Гкал).

По данным комитета, сейчас стоимость коммунальных услуг по единым тарифам для области рассчитывается в 63% или 45 муниципальных образованиях Подмосковья. Власти Московской области переводят регион на единые цены на ЖКУ, чтобы исключить слишком высокие и недоступные для жителей счета и не допустить недофинансирования ресурсоснабжающих организаций, снижения потенциала и качества их услуг.

После установления новых тарифов на 2017 год с 1 июля Московская область опустится в рейтинге самых дорогих по отоплению регионов ЦФО России с 5 на 6 место, отмечается в материалах комитета.

В рейтинге самых высоких тарифов на газоснабжение для населения ЦФО Подмосковье перейдет на 10 место с 9 по итогам 2016 года. Позиции области в списке регионов по электроснабжению, водоотведению, стоимости горячей и питьевой воды после вступления в силу июльских тарифов не изменятся (2 место, 3 место, 7 место и 5 место соответственно).

В комитете отметили, что рост цен на газо-, водо- и электроснабжение, водоотведение и отопление в Подмосковье необходим, чтобы компенсировать увеличение федеральных тарифов на газ на 3,9% и электроэнергию на 6% и повышение индекса потребительских цен на 4%.